Синоптики предупреждают о сильном ветре

В среду, 9 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, изморось. Временами усиливающийся юго-западный ветер днем перейдет в сильный северо-западный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 октября на Апшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, который днем перейдет в сильный северо-западный ветер, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Министерство предупреждает, что днем 9 октября в Баку и на Апшероне северо-западный ветер временами усилится.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозы, дожди. Утром местами туман. Прогнозируется сильный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 6-11, днем 14-19 градусов тепла.