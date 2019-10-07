Военный прокурор России на переговорах с Закиром Гасановым

Приветствуя гостей, министр обороны подчеркнул роль глав государств в развитии отношений между двумя странами, отметил, что сотрудничество двух стран проводится на основе дружеских отношений, взаимного доверия, и эти отношения являются важными в плане расширения сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с находящейся с визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой заместителем генерального прокурора России - главным военным прокурором, государственным советником юстиции I класса Валерием Петровым.

Говоря о военно-политической ситуации и вопросах безопасности в регионе, Закир Гасанов отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности, подчеркнул важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

В свою очередь Валерий Петров, также отметив, что страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения развития двусторонних отношений, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.

Стороны отметили, что усилия военных юристов обеих стран направлены на усиление борьбы с преступностью, обеспечение правопорядка в войсках, укрепление обороноспособности страны, исключение любых форм коррупционных проявлений, защиту прав и законных интересов военнослужащих и членов их семей.