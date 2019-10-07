Россия все еще главный покупатель грузинского вина

За девять месяцев этого года Грузия продала в 50 стран мира 65,2 млн бутылок вина, из них 41,1 млн – в Россию, заявил минсельхоз страны, сообщает российское издание Взгляд.

Согласно информации, доходы Грузии от экспорта вина за девять месяцев составили 164 млн долларов, что на 16% больше аналогичного показателя 2018 года. В Россию в этом году продано на 11% бутылок вина больше, чем в прошлом.

Россия лидирует в списке стран, куда Грузия поставляет вино. На втором месте Украина – 6,7 млн бутылок. Замыкает первую тройку Китай – 5,3 млн бутылок.