Сторонники оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана проводят пикет у здания ИВ Баку.

Несколько сотен протестующих пытались прорваться к месту пикета, но сотрудники полиции выстроили живой щит и не пропустили их.

Дело в том, что согласно статье 9 Закона Азербайджана «О свободе собраний», пикетирующих не должно быть более 50 человек, и они не должны размещаться ближе, чем за 10 метров до входа в объект, который пикетируется.

Полиция также задержала несколько протестующих. В настоящее время несколько десятков человек проводят пикет у здания мэрии.