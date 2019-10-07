Трамп и Зеленский не поздравили Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии поздравлений Владимиру Путину с днем рождения от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
При этом Песков отметил, что послания могли запоздать.
«До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже», — сказал Песков.
7 октября Путину исполнилось 67 лет.