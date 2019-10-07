Кремль опроверг присутствие в Мозамбике российских солдат

В Мозамбике нет российских солдат, так ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос про сообщения СМИ о гибели в этой африканской стране российского военнослужащего.

По словам Пескова, передает РИА «Новости», в Москве внимательно отслеживают ситуацию, особенно в свете подготовки к саммиту Россия — Африка в Сочи. «Африканская тема — в повестке дня», — отметил Песков и добавил, что отслеживается и ситуация в Мозамбике, где возобновились столкновения между правительственными войсками и исламистами.

Напомним, ранее африканские СМИ со ссылкой на источники сообщали о гибели в Мозамбике российского «наемника». The Times писала, что в начале октября в Мозамбик прибыли около 200 военных, включая элитные войска, и, предположительно, из ВЧК Вагнера. Как считают журналисты, это событие демонстрирует «усиление влияния Москвы в Африке».