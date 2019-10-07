Армения закупает новые противовоздушные и противотанковые вооружения

Армения приобрела новые противовоздушные и противотанковые вооружения, заявил начальник Главного штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян.

"Приобретено новое вооружение, в основном противотанковое и противовоздушное. По части вооружения ПВО - увеличена высота, дальность и поражение малой отражающий поверхности. Некоторые виды вооружение модернизированы", - сказал Давтян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, по линии противотанковых вооружений "увеличена дальность поражения в 200 раз, проведена работа по повышению безопасности экипажей".

"Мы также приобретаем новое вооружение, в основном, технику для эффективного выполнения задач с привлечением небольшого профессионального личного состава", - сказал Давтян.