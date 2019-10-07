Новый премьер Грузии первым делом посетит Баку
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 октября совершит официальный визит в Баку. Этот визит станет первым зарубежным визитом Гахарии в качестве главы грузинского правительства, сообщают грузинские СМИ.
Согласно информации, в Баку премьер-министр Грузии проведет ряд встреч, на которых будет обсуждаться дальнейшее углубление грузино-азербайджанских отношений.
После Баку глава грузинского правительства посетит Армению, затем Турцию.
Отметим, что Георгий Гахария был назначен премьер-министром Грузии 8 сентября этого года.