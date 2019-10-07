ФБР назвало самого массового убийцу в истории США

Американец Сэмюэл Литтл признался в 93 убийствах. Он считается самым массовым по числу жертв в истории страны, сообщает The Guardian со ссылкой на данные ФБР.

Мужчине 79 лет. Он был арестован в 2012-м и осужден в 2014 году. С помощью ДНК удалось доказать, что он причастен к трем нераскрытым убийствам женщин в 1987 и 1989 годах.

Литтл был приговорен к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение. Находясь в заключении, он начал признаваться в других преступлениях. По признаю Литтла, он задушил не менее 93 человек в период с 1970 по 2005 годы. Расправлялся он в основном с проститутками и наркоманками.