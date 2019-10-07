Китай возмущен заступничеством США за уйгуров

Китай выразил протест в связи с санкциями, которые были наложены правительством США на несколько десятков компаний и государственных организаций КНР, сообщает РИА Новости. Поводом для ограничительных мер стали притеснения уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«Введенные США меры серьезно нарушают основные нормы международных отношений, это является вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ущерб интересам Китая», – заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.