Китай возмущен заступничеством США за уйгуров
Китай выразил протест в связи с санкциями, которые были наложены правительством США на несколько десятков компаний и государственных организаций КНР, сообщает РИА Новости. Поводом для ограничительных мер стали притеснения уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
«Введенные США меры серьезно нарушают основные нормы международных отношений, это является вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ущерб интересам Китая», – заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Он повторил позицию КНР, что происходящее в Синьцзяне является внутренним делом страны, и призвал отменить санкции.
О санкциях, которые затронули 28 организаций, накануне объявило Министерство торговли США. Согласно заявлению министерства, «они причастны к нарушениям прав человека и злоупотреблениям, которыми сопровождается репрессивная кампания в отношении уйгуров, казахов и других групп, исповедующих ислам, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». Санкции запрещают этим организациям импортировать товары из США, а также, если они производят продукты на экспорт, поставлять их в США.
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе, расположенном на северо-западе Китая, в последние несколько лет усилились преследования людей по религиозному (приверженность исламу) и этническому признаку. Они коснулись уйгуров (одной из наиболее многочисленных этнических групп в регионе), а также этнических казахов и киргизов.