Шакро заказал Гули: убийцы и спецслужбы в поисках вора в законе

По данным издания, пока Салифов находился в Катаре, в Стамбул тайно одним днем прибыл вор в законе Бадри Когуашвили (Кутаисский) — московский преемник лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Когуашвили встретился с целым рядом криминальных авторитетов, включая Седата Пекера — лидера преступного мира Турции.

Противники вора в законе Надира Салифова, известного в криминальных кругах как Гули, приняли решение разобраться с ним при помощи наемных убийц или сотрудников спецслужб. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Когуашвили в статусе официального представителя Калашова предложил Пекеру союз в обмен на его помощь в плане физического устранения Салифова — но получил отказ. При этом, как отмечают источники ИА, возможность ликвидации Салифова Когуашвили обсуждал не только с турецким мафиози.

Второй вариант, который рассматривают противники главного авторитета Азербайджана, — это приглашение Салифова на воровскую сходку в Грецию, где его задержат сотрудники правоохранительных органов как лицо, находящееся в международном розыске.

Источники «Прайм Крайм» утверждают, что уже известны лица, ответственные за задержание Салифова. Это директор подразделения по охране границы Аристидис С. и Димитра Каракоста — сотрудница греческого Интерпола по линии организованной преступности.