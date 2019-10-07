Лукашенко призвал небольшие страны бросить вызов «великим державам»

Белорусский лидер считает, что неправильно делить государства на большие, средние и малые. «Таких не бывает: все народы великие, даже если это тысяча человек», — уверен он.

Лукашенко подчеркнул, что в современном мире даже большие и сильные страны могут оказаться уязвимыми. В качестве примера он привел Саудовскую Аравию, нефтяные объекты которой были недавно атакованы беспилотниками.

«Нас красиво разделяют, перетаскивают на одну, вторую стороны. И мы теряемся среди этих гигантов. Нам пора бы как-то объединить свои голоса, сказать "великим", что они не такие великие», — считает он.

«Если бы мы смогли объединиться по-настоящему, на какой-то платформе, нас бы услышали. Но опять же: эти "великие" не дают нам, средним и малым государствам, это сделать, потому что великая формула "разделяй и властвуй" пока еще не изжила себя и вряд ли изживет», — добавил Лукашенко.