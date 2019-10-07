В Ашхабаде резко ухудшилась ситуация со снабжением куриными яйцами, которые и ранее были в дефиците. Об этом сообщает издание TurkmenNews.

Согласно информации, в государственных магазинах яйца практически исчезли из продажи. Десятки людей собираются перед магазинами в ожидании возможного завоза. Времени завоза не знают даже продавцы. Но, когда яйца появляются, толпа берет магазин штурмом. В одни руки отпускают не более 10-15 яиц.

Цена яиц в госмагазинах повысилась с 0,3 маната ($0,09) до 0,45 маната ($0,1) за штуку. По словам покупателей, качество их снизилось.

Цена одного яйца в частных магазинах поднялась до 1,5 маната ($0,4).

Сеть государственных магазинов в Туркменистане сохранилась с советских времен. Там товары первой необходимости продают по фиксированным ценам. Для большинства семей эти магазины — основной источник продуктов питания.