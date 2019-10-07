Недокуренную сигару Черчилля выставили на продажу

Сигара, не докуренная премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в лондонском театре Колизеум 30 января 1953 года, выставлена на торги аукционного дома Hansons Auctioneers в английском графстве Дербишир за £6 тыс. ($7,3 тыс.). Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным аукционеров, окурок подобрала с пола капельдинерша Виолетта Кинг, которая помогла популярному политику и его супруге Клементине занять места в одном из самых вместительных столичных театров для просмотра американского музыкального фильма Call Me Madam.

Кинг попросила племянницу, которая владела компанией, производящей детские инкубаторы, помочь ей сохранить реликвию в высокопрочном пластике. Она также написала в резиденцию премьера на Даунинг стрит, 10 с просьбой разрешить ей поделиться этой историей со своими друзьями.

Через неделю Кинг получила ответ от личного секретаря Черчилля, в котором говорилось, что глава правительства, "конечно же, не возражает против того, чтобы вы рассказали друзьям о том, что сигара, которую вы нашли, принадлежит именно ему, и он очень ценит вашу добрую волю".

Два года назад сигара, не докуренная Черчиллем в парижском аэропорту, была продана на торгах в США более чем за $12 тыс.