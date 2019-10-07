Беларусь снижает зависимость от российского газа

В следующем году Беларусь может уменьшить объем импорта российского газа в связи с запуском Белорусской АЭС. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.

По словам белорусского министра, импорт «может быть ниже того объема, который… потреблен в этом году», сообщает ПРАЙМ.

Каранкевич отметил, что в текущем году потребление Беларусью газа из России ожидается в объеме примерно 20 млрд кубометров.

Первый блок Белорусской атомной электростанции должен быть введен в строй в 2020 году, второй — в 2021-м. Суммарная мощность БелАЭС составит 2400 МВт.