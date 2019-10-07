Американские конгрессмены снова в Карабахе
Конгрессмены Джеки Спийер и Джуди Чу сегодня посетили оккупированный Нагорный Карабах, где встретились с руководством сепаратистского режима, сообщают армянские СМИ.
В МИД «НКР», в частности, поблагодарили Джеки Спейер и Джуди Чу, направленную на признание Вашингтоном т.н. «геноцида армян» и поддержку предложения «Ройса-Энгеля» относительно урегулирования карабахского конфликта.
Ранее с аналогичным визитом Карабах посетили один из главных армянских лоббистов Фрэнк Паллоне, а также конгрессмен Джеки Спир-Канчелян.