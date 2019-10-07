Делегация Евросоюза едет в Баку

Высокопоставленная делегация Евросоюза 11 октября совершит визит в Баку, сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане, передает Report.

Согласно информации, делегация во главе с руководителем отдела по партнерству генерального директората Еврокомиссии по переговорам о соседстве и расширении Василисем Марагосом приедет в Баку для участия в структурных консультациях по будущему программы "Восточное партнерство".

Мероприятие будет организовано представительством ЕС в Азербайджане при партнерстве с Центром анализа международных отношений. Азербайджан представят официальные лица страны, члены парламента, представители гражданского общества, молодые активисты и медиа.