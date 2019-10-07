Чавушоглу позвонил Лаврову

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-востоке Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны подробно обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке Сирии, - отмечается в заявлении российского дипведомства. - Министры условились о продолжении интенсивного диалога в целях дальнейшего укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям".

В ходе разговора, который состоялся по инициативе турецкой стороны, Лавров и Чавушоглу также обменялись мнениями по ситуации на Балканах.