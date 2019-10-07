Ильхам Алиев издал секретный указ об СГБ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении поправки в указ президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности Азербайджана» № 724 от 13 января 2016 года, сообщает АзерТАдж.
В распоряжении говорится, что утверждается поправка в «Положении о Службе государственной безопасности Азербайджана» и «Структуре Службы государственной безопасности Азербайджана», утвержденных вышеотмеченным указом.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.
Отметим, что суть внесенной указом президента поправки не раскрывается в официальной печати.