На Багамских островах спустя месяц после урагана Дориан под завалами разрушенного дома нашли живую собаку. Об этом сообщили волонтеры организации Big Dog Ranch Rescue, передает CNN.

#РИА_Видео На Багамах под обломками зданий и металлических конструкций нашли щенка. Из-за обрушившегося на острова урагана "Дориан" он больше трех недель провел без еды и воды и сильно потерял в весе. Собаке дали кличку Miracle, что переводится как "чудо". pic.twitter.com/8PpBw88oJA

Щенка нашли под разбитым стеклом, кондиционером и строительным мусором. Когда спасатели достали собаку, она была ужасно худой и не могла ходить, выжила только на дождевой воде. Хотя собака была обессилевшей, но поприветствовала своих спасателей маханием хвоста.

Волонтеры уже собаке дали кличку Miracle, что переводится как "чудо". Они обещают оказать животному медицинскую и эмоциональную поддержку и надеются на полное его выздоровление.