Трамп: США не оставят курдов

Вашингтон не бросает курдов и будет продолжать оказывать им помощь. Соответствующие посты появились в Twitter президента США Дональда Трампа.

«Мы можем быть в процессе ухода из Сирии, но мы ни в коем случае не покинули курдов, которые являются особенными людьми и замечательными бойцами. Наши отношения с Турцией, партнером по торговле и НАТО, также очень хорошие», — написал американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что, несмотря на то, что в курдской части Сирии осталось только 50 американских солдат, любые необоснованные или ненужные боевые действия со стороны Турции будут иметь разрушительные последствия для их экономики и валюты. «Мы помогаем курдам материально/оружием!» — подчеркнул президент США.