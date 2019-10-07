Глава Гонконга не исключила вторжения китайской армии

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что, если ситуация с протестами в городе ухудшится, она не исключает вмешательства китайских военных с материка, передает Associated Press.

Однако Лам рассчитывает, что местные власти все же сумеют справиться с кризисом самостоятельно. По ее словам, пока так же считают и в Пекине, передает Интерфакс.

"Но если ситуация станет совсем тяжелой, тогда нельзя будет исключить ни одного варианта, если мы хотим, чтобы Гонконг получил хотя бы еще один шанс", - заявила Лам на пресс-конференции, призвав иностранных наблюдателей согласиться, что четыре месяца протестов с растущим уровнем насилия больше нельзя считать "мирным движением за демократию".

Массовые протесты в Гонконге начались в июне против планов правительства принять закон о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковую часть Китая. Позднее демонстранты начали требовать, чтобы власти расследовали применение силы в отношении участников протестов и нападение на протестующих участников местных банд, чтобы они провели демократические реформы и чтобы Лам ушла в отставку. События в Гонконге уже сказались на туризме и бизнесе в регионе.