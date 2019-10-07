Азербайджан внес американского конгрессмена в «черный список»

МИД Азербайджана внес конгрессмена Джуди Чу в "черный список" за посещение оккупированных территорий Азербайджана без согласования с официальнымы структурами страны. Об этом haqqin.az заявила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она также сообщила, что конгрессмен Джеки Спир-Канчелян находится в "черном списке" с 2018 года.

МИД Азербайджана продолжает доносить американской стороне о незаконности пребывания ее граждан на оккупированных территориях.