Посольство США предупреждает азербайджанцев о мошенниках

Посольство США в Азербайджане предупреждает о возможных случаях мошенничества в связи с официальной визовой лотерей Greencard.

Согласно сообщению пресс-службы посольства, в последнее время увеличилось количество мошеннических рассылок участникам этой программы. Авторы электронных писем выдают себя за представителей правительства США с целью убедить подавших заявки на участие в визовой лотерее перечислить им деньги.

"Подобные лица могут связаться с вами, чтобы попросить вас предоставить им вашу личную информацию для участия в программе визовой лотереи. Эти организации не преследуют ваши интересы",- говорится в сообщении посольства.

В дипведомстве США также подчеркнули, что посольство не работает и не поддерживает какие-либо местные организации, называющие себя Greencard.