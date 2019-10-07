На турнире по ММА в России армянский боец Рафаэль Абрамян пытался убить своего турецкого соперника Батухана Акдумана. Даже после вмешательства рефери в бой разъяренный Абрамян не отпускал удушающего захвата, пишет издание En Son Haber.

Батухан Акдуман, которому армянский спортсмен долго сдавливал горло, через какое-то время потерял сознание. Когда спортсмену оказывали медицинскую помощь, Рафаэль Абрамян как ни в чем не бывало расхаживал по рингу.

Борьба между турецкими и армянскими спортсменами известна во всем мире. Однако действия Абрамяна были расценены многими спортивными комментаторами как «явная попытка убийства человека».