Посол Великобритании обсудил с Сафаром Мехтиевым Brexit и таможенное дело

На встрече Сафар Мехтиев выразил удовлетворение уровнем отношений между Азербайджаном и Великобританией, отметив важность обмена опытом для расширения сотрудничества между таможенными органами двух стран.

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

Рассказав гостям о ряде инновационных реформ, осуществленных в последние годы в таможенной сфере под руководством президента Ильхама Алиева, председатель Госкомитета сказал, что внедренные новшества создали условия для быстрой, упрощенной и безопасной международной торговли и упрощения таможенных процедур.

В свою очередь, посол Джеймс Шарп рассказал о текущих экономических, политических и культурных связях между двумя странами, подчеркнув, что Великобритания заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах, включая и таможенное дело.

Посол также отметил, что хорошо знаком с реформами, проведенными в таможенной сфере Азербайджана и достигнутыми успехами. По его словам, работающие в Азербайджане британские компании очень довольны новшествами в таможенной службе.

Говоря о важности обмена опытом, Джеймс Шарп напомнил, что на следующей неделе британские специалисты проведут для азербайджанских таможенников тренинги на тему регистрации имен пассажиров (PNR), назвав это важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества.

Посол также напомнил, что уже в конце этого месяца Великобритания покинет Евросоюз, в связи с чем возникла необходимость воссоздания таможенного дела на контрольно-пропускных пунктах страны. Джеймс Шарп отметил, что в этом плане их стране будет полезен опыт азербайджанской таможни.

Председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев также отметил важность обмена опытом между двумя странами, добавив, что если появится необходимость восстановления таможенного дела на контрольно-пропускных пунктах между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, то Азербайджан готов поделиться своим опытом в таможенной сфере.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес.