Американский F-16 разбился в Германии
На западе Германии в округе Трир-Саарбург (федеральная земля Рейнланд - Пфальц) потерпел крушение истребитель F-16, принадлежавший Военно-воздушным силам США, сообщила телерадиокомпания SWR3 со ссылкой на источники.
Как сообщили ВВС Германии, рядом с местом крушения находится авиабаза Соединенных Штатов.
"На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении полиции. По данным SWR, пилот успел катапультироваться. Инцидент произошел вдали от населенных пунктов. На земле, по предварительным данным, никто не пострадал.