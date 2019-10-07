Экс-премьер Новруз Мамедов: «Все уже сказано. Все уже лишнее»

«Я не намерен давать интервью ни одному изданию. Все уже сказано». Об этом Modern.az заявил бывший премьер-министр Новруз Мамедов, отвечая на просьбу прокомментировать свою отставку.

Новруз Мамедов заявил, что считает лишним говорить о чем-либо еще.

«Сегодня в Милли Меджлисе во время обсуждения вопроса премьер-министра было подробно обо всем сказано. Депутаты Милли Меджлиса высказали свое мнение. Будет неправильным, если я скажу что-либо дополнительно», - ответил Новруз Мамедов.

Напомним, сегодня президент Ильхам Алиев предложил на обсуждение Милли Меджлиса кандидатуру Али Асадова на должность премьер-министра страны. Кандидатура Али Асадова была единогласно одобрена в Милли Меджлисе.

Затем глава государства подписал распоряжение о назначении Али Асадова на должность премьер-министра Азербайджана.