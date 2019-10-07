Эйнулла Фатуллаев 19:05

В то время, как вся страна, застыв в ожидании, пристально следила за отставкой новоиспеченного премьера Новруза Мамедова и нового восхождения на политический Олимп Али Асадова, рассуждая о перипетиях во внутривластной системе отношений, горстка взбудораженных людей пыталась прорваться к зданию бакинской мэрии. Во главе всполошившейся толпы смело шел бывший зампредседателя партии Народного Фронта Фуад Гахраманлы. Да, тот самый партфункционер оппозиции, который ушел в отставку после позорной семейной драмы. Премьера Али Асадова отодвинула на задний план санкционированную властями в центре столицы, в пятидесяти метрах от Администрации президента акцию протеста.

Власть предоставила Али Керимли и его Фронту идеальный шанс для политической реанимации. После долгой паузы Народному Фронту наконец разрешили проводить митинги в одном из самых протестных, социально активных и бедных густонаселенных районов Баку – Локбатане. Честно говоря, большая часть экспертного сообщества была уверена, что оппозиционный лидер не преминет возможностью воспользоваться выпавшим шансом. Ведь ориентированная на социально протестную часть населения оппозиция была обязана пойти к своему электорату. Сегодня Локбатан, завтра Алят, послезавтра Апшеронские села, потом Губа, Бейлаган, Джалилабад… Умная и стратегически мыслящая оппозиция, говоря по-ленински, пошла бы другим путем, создавая оранжевый пояс вокруг недоступного и неприступного Баку. Зачем далеко идти, ведь перед глазами свежий пример победившей революции в Армении. Где проводил свои первые еле заметные из Еревана митинги Пашинян с Елком и Хельсинской группой, после решительного отказа властей предоставить ему площадь для протестов на Театральной плозщади? В Иджеване, а затем в Гюмри. Именно на периферии будущий лидер цветной революции собирал несколько сот сторонников, выкрикивая в мегафон популярные среди обнищавшего населения социальные лозунги и политические призывы. День за днем ареал географической и политической деятельности оппозиции расширялся, в конец достигнув масштабного кульминационного протеста. А может стоило заглянуть и в соседнюю Россию? Сначала «Голос», а потом Навальный и Яшин, в одно время махнув рукой на буржуазную Москву, ушли в регионы, нарушая привычный покой федеральной власти по всей стране. Протестная волна, которая усиливалась естественным образом, дошла и до Первопрестольной. Но российская оппозиция, как и любая другая альтернативная сила в мире, не проводила акций протеста прихоти ради, без конкретной повестки дня. Недавние протесты в Москве были связаны с отказом московских властей зарегистрировать независимых кандидатов. А в Армении протесты начались с требований отставки Саргсяна, который вопреки своим предвыборным обещаниям вновь узурпировал власть. И в Грузии недавние протесты на площади Руставели были привязаны к конкретной проблематике – провокации российского депутата в стенах парламента, вызвавшей бурю негодования всего общества.

Спрашивается – что же подвигло азербайджанскую оппозицию выйти на площадь?! Требование проведения митинга! А чему посвящен митинг? А народу плохо живется. Так многовековая история научила нас закономерному развитию событий в случае общенародного негодования – бунты, волнения, пугачевщина, Бостонское чаепитие, пивной путч… Почему дифференциация общества либо его расслоение вызывает естественный и спонтанный протест не в иерархии социальной вертикали, а у политизированной группы, отчужденной от самого общества? Иначе как объяснить нежелание Керимли и его Фронта идти в народ, в Локбатан, в глубинку?! Более того, если цивилизованная и ответственная политическая оппозиция в соседних странах берет на себя ответственность за инициированный политический протест, то почему Керимли, созывающий пикет, не появляется во главе своих сторонников?! Навальный и Яшин – завсегдатаи московских СИЗО, сами проводят одиночные пикеты. Почему же Керимли не может снизойти до своего народа, хотя бы до своих малочисленных сторонников, затерявшихся в узких бакинских переулках? Не было и патетичной Гюльтекин Гаджибейли. Куда-то сгинул Джамиль Гасанлы… Почему не пришли? Что это – трусость или фанфаронство? А может желание учинить беспорядки руками незаметных обманутых молодых людей и унесенного ветром Фуада Гахраманлы, которому больше в жизни и терять нечего, кроме своего партбилета?! Да, кроме Гахраманлы, почему-то в сквере Ахундова появился другой известный персонаж из забытой истории – бывший спецпредставитель Расула Гулиева в оппозиции Нуреддин Мамедли. А он пришел с группой чернорубашечников – и громко призывал зевак восстать из пепла и победить! Полиции пришлось долго разъяснять восставшему из пепла Гулиева деятелю о том, что пикет – это не форма публичного выражения мнений и наглядной агитации. Нуреддин не понял, пришлось задержать.

К старому Губернаторскому скверу спускалась странная коричневая ватага, провоцируя полицию к столкновениям и жесткой конфронтации. Снова в обычный теплый осенний бакинский день в центре города устроили суматоху. Можно было бы понять и простить людей, парализовавших центр Баку, если бы эти активисты были возмущены «несправедливой отставкой» Новруза Мамедова либо ликующих за возрождение Али Асадова… Но так ведь требования оппозиционеров, парализовавших средь бела дня транспортное движение – эклектика, софистика, клоунада… Оппозиционеры требовали немедленного возвращения Карабаха и столь же немедленной выдачи из бюджета средств на детское питание. И единственной помехой на пути получения детского питания в представлении коричневых является власть и президент. Избавившись от них, народ получит Карабах и Аптамил…