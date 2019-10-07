Бакинская полиция о том, как Фронт парализовал центр Баку

Проведение санкционированной акции Нацсовета было согласовано с условием, что в пикете будут участвовать 50 человек.

Управление полиции города Баку распространило заявление в связи с проведенным сегодня перед зданием столичной администрации так называемым Национальным советом пикетом. Как говорится в сообщении управления, Национальный совет демократических сил и Партия Народного Фронта Азербайджана обратились в Исполнительную власть города Баку с просьбой разрешить провести акцию с участием 50 человек.

В 15:00 по местному времени к участию в пикете на территории между зданием Исполнительной власти Баку и Государственным экономическим университетом были допущены 50 сторонников оппозиции.

При этом до проведения пикета его организаторы были приглашены в Главное управление полиции Баку, где им разъяснили требования законодательных актов. Их также предупредили о том, что мероприятие должно быть проведено мирно и в соответствии с требованиями законодательства.

Однако организаторы пикета грубо нарушили требования «Закона о свободе собраний» и собрались на территории раньше согласованного времени и под видом поддержки пикету начали призывать граждан присоединиться к незаконной акции. Они предприняли попытку провести незаконное уличное шествие, выйдя за пределы установленного места пикета с участием более 50 человек.

В результате на данной территории было полностью парализовано автомобильное движение, созданы препятствия для передвижения людей. Полиция пресекла попытку нарушения общественного порядка и другие незаконные действия.

Предупреждение было вынесено 17 участникам пикета, которые нарушили требования законодательства. В отношении 4 человек составлен административный протокол. Материалы, касающиеся еще 5 участников уличного шествия, направлены в суд, который даст правовую оценку их действиям.

Сообщается, что был задержан участник пикета, который находился в нетрезвом состоянии и носил при себе холодное оружие.