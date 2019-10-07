МИД о «реставрации» армянами мечети в оккупированной Шуше

Об этом во вторник сказала руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Алиева , комментируя информацию армянских СМИ о завершении ремонтных работ в мечети Верхняя Говхарага в Шуше.

Попытка Армении, осуществившей полную этническую чистку на оккупированных азербайджанских землях путем изгнания местных мусульман-азербайджанцев из их домов и земель, продемонстрировать свое якобы уважение к религиозным ценностям, является не чем иным, как лицемерием.

Она сообщила, что, как неоднократно отмечалось, в результате оккупации Арменией территорий нашей страны историческому, материальному культурному наследию и религиозным памятникам Азербайджана нанесён значительный ущерб, многие из наших памятников разрушены и разграблены, и в настоящее время Армения проводит политику искажения происхождения и назначения наших памятников.

«Прежде всего, хотела бы подчеркнуть, что отчеты, основанные на конкретных фактах, связанных с уничтожением Арменией исторического и культурного наследия нашей страны в оккупированных ею Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана, до настоящего времени были представлены ключевым международным организациям, в частности ЮНЕСКО, а также ООН, ОБСЕ, Совету Европы, Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) и ИСЕСКО. Как известно, в рамках Организации Исламского Сотрудничества регулярно принимаются резолюции об уничтожении и осквернении на оккупированных в результате агрессии Армении территориях Азербайджана объектов исторического и культурного наследия, а также храмов, относящихся к исламской религии. Последняя такая резолюция была принята в 2019 году на 46-й встрече министров иностранных дел ОИС в Абу-Даби.

«Реставрация» Арменией мечети Верхняя Говхарага (Джума) в Шуше, построенной в XIX веке по приказу Говхараги, дочери правителя Карабаха Ибрагима хана, является частью политики страны-оккупанта по присвоению материальных, культурных и религиозных памятников на территории Азербайджана и изменению их происхождения. Таким образом, путём «восстановления» мечети Говхарага страна-агрессор, пытаясь представить эту мечеть в качестве персидской, стремится бросить тень на тот факт, что Шуша является древним азербайджанским городом.

«Реставрируя» сегодня мечеть в Шуше, Армения, проведшая полную этническую чистку на оккупированных азербайджанских землях путём изгнания местных мусульман-азербайджанцев из их домов и земель, пытается продемонстрировать своё якобы уважение к религиозным ценностям, что является не чем иным, как лицемерием. Страна, уважающая религиозные и светские ценности, не фальсифицирует историю, восстанавливая религиозные объекты, которые сама и разрушила», - сказала Лейла Абдуллаева.