Выступивший на мероприятии начальник Главного управления по организации работы таможенных пограничных пропускных пунктов ГТК Шахин Алескеров сказал, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по улучшению бизнес-среды в Азербайджане и позиции страны в международных рейтингах» на Государственный таможенный комитет возложен ряд обязанностей и обязательств.

Отметив, что после подписания соответствующего распоряжения требуется новый подход к общению с гражданами, а также то, что одной из основных целей второго этапа реформ в Государственном таможенном комитете стало повышение уровня обслуживания и удовлетворенности граждан, Шахин Алекперов сказал, что в этих целях для сотрудников основных сухопутных таможенных пограничных пропускных пунктов были проведены тренинги по организации работы и общения с населением. Начальник управления призвал сотрудников Главного таможенного управления на воздушном транспорте принять активное участие в тренинге и пожелал им успехов.

После этого начался тренинг. Тренинг, который продлится 4 дня, будут вести профессиональные психологи и опытные преподаватели Азад Исазаде и Орхан Оруджзаде. В ходе тренинга будут проведены занятия на темы: «Кто такой современный гражданин и что он хочет?», «Общие и отличительные черты местных и иностранных граждан, моменты, которые могут быть приняты за коррупцию при общении с местными и иностранными туристами, отрицательное воздействие коррупции на социально-экономическую сферу», «Методы управления обращением с гражданами, опроса, объяснения и выслушивания», «Методы работы с трудными гражданами и жалобами, урегулирования стрессовых и конфликтных ситуаций, построения позитивных отношений в короткие сроки, прекращения переговоров».