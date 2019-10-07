В Дагестан не пустили азербайджанские фрукты и овощи
Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Дагестану с начала октября в ходе карантинного фитосанитарного контроля ручной клади и багажа выявили 8 попыток незаконного ввоза в страну продукции растительного происхождения из соседнего Азербайджана, пишет местное издание «Черновик».
Нарушения зарегистрировали в Международном автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр. В числе запрещенной продукции оказались гранаты, картофель, яблоки и айва общим весом 170 кг.
«Вышеуказанная подкарантинная продукция была запрещена в соответствии с временными ограничениями на ввоз в Россию продукции растительного происхождения, ввозимой в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из Азербайджана и Таджикистана», – сообщили в пресс-службе дагестанского Управления Россельхознадзора.