Женщине сделали челюсть из ее собственного бедра

Врачи восстановили 30-летней Саманте Леви (Samantha Levy) из Лондона, Великобритания, разрушенную опухолью челюсть при помощи кости ее бедра. Об этом сообщает Daily Mail.

В октябре 2017 года Леви в плановом порядке пришла к стоматологу. Врач сделал рентген и увидел опухоль. Биопсия показала, что у нее одонтогенная миксома. Диагноз шокировал британку, поскольку она не ощущала никаких симптомов, хотя опухоль разъедала левую сторону ее челюсти.

Хирурги провели серию изнурительных операций, чтобы восстановить челюсть женщины. Сперва они удалили пораженную опухолью часть челюсти и пять зубов. Также они установили проволоку, которая скрепляла оставшиеся части челюсти. Из-за этого женщине было трудно говорить и чистить зубы. В ходе второй операции врачи убрали проволоку.

В результате третьей операции, длившейся 11 с половиной часов, врачи удалили женщине еще часть челюсти и еще один зуб, а из ее бедра вырезали небольшой кусок, чтобы сделать из него и металлической пластины недостающую часть челюсти. Также из живота женщины извлекли часть мускулов, чтобы использовать их для восстановления десны. Пациентке пришлось пользоваться инвалидной коляской пять недель до тех пор, пока она снова не смогла ходить. В мае 2019 года врачи удалили металлическую пластину, которая скрепляла лицо Леви.

Медики предупреждали ее, что ей придется год пользоваться тростью. Восстановившись после операции, женщина отправилась в поход по Великой Китайской стене. Таким образом она собирает деньги, чтобы отблагодарить хирургов.