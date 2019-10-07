Пашинян о миграции из Армении: «Люди не чувствуют себя защищенными»

«Люди не чувствуют себя защищенными не только физически, но и с точки зрения права и достоинства», - сказал сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с сотрудниками Следственного комитета страны, сообщает «Спутник-Армения».

По словам Пашиняна, есть серьезные исследования на тему миграции из Армении. Он сказал, что анализ ситуации показывает, что зачастую люди уезжали и продолжают уезжать не из-за социальных проблем, а по причине отсутствия атмосферы справедливости в Армении.

«И я думаю, что миссия Следственного комитета Армении и правоохранительных органов в целом - утвердить и сохранить в мышлении людей чувство справедливости», - сказал Пашинян.

Он констатировал, что СК сегодня расследует порядка 95% всех уголовных дел в Армении. В этой связи в правительстве обсуждается вопрос, как сделать работу следователей более эффективной.