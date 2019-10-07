Парламент Турции продлил мандат на проведение операций в Сирии и Ираке

Великое национальной собрание Турции продлило во вторник мандат на проведение операций в Сирии и Ираке еще на один год. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает ТАСС.

В соответствии с выданным мандатом турецкая армия имеет возможность проводить боевые операции за пределами страны, в Сирии и Ираке. Также он позволяет размещать на территории Турции контингенты и военные базы государств, которые оказывают поддержку ВС республики или заняты в этих трансграничных операциях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности. Трамп в свою очередь отметил, что если Турция "сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики".