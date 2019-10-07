Ровнаг Абдуллаев рассказал президенту ФИФА о развитии азербайджанского футбола

Сегодня в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе состоялась встреча между президентом ФИФА Джанни Инфантино и делегацией АФФА во главе с ее президентом Ровнагом Абдуллаевым.

В ходе встречи Джанни Инфантино получил подробную информацию о мероприятиях, направленных на развитие футбола в Азербайджане. Также обсуждались вопросы сотрудничества между АФФА и ФИФА.

Во встрече также участвовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генеральный секретарь Эльхан Мамедов.