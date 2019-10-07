Путин созвал Совбез из-за Сирии
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Представитель Кремля пояснил, что поводом стало обострение ситуации на северо-востоке арабской республики.
Участники совещания также затронули тему начала работы конституционного комитета Сирии.
"Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию", - уточнил Песков.
Он добавил, что на совещании также обсудили текущие вопросы внутрироссийской повестки.