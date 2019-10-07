Путин созвал Совбез из-за Сирии

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что поводом стало обострение ситуации на северо-востоке арабской республики.

Участники совещания также затронули тему начала работы конституционного комитета Сирии.

"Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию", - уточнил Песков.

Он добавил, что на совещании также обсудили текущие вопросы внутрироссийской повестки.

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