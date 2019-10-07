«Пятого октября муниципальным советом Берчето - коммуна в районе Эмилия-Романья, провинция Парма, был присвоен статус «почетного горожанина» главарю террористов ПKK Абдулле Оджалану. Подобные действия недопустимы», - подчеркнули в ведомстве.

В МИД назвали неприемлемыми любые попытки легитимизации терроризма, в том числе действий главаря преступной организации, жертвами которой стали более 40 тысяч невинных людей и которая включена в список террористических структур ЕС.

Итальянской стороне выражен официальный протест, в связи с чем в МИД Турции был вызван посол Италии в Анкаре Массимо Гаяни.