Турция выразила протест Италии из-за Оджалана
Официальная Анкара осудила решение итальянского муниципалитета Берчето о присвоении статуса «почетного горожанина» главарю террористов ПKK Абдулле Оджалану, передает «Анадолу».
«Пятого октября муниципальным советом Берчето - коммуна в районе Эмилия-Романья, провинция Парма, был присвоен статус «почетного горожанина» главарю террористов ПKK Абдулле Оджалану. Подобные действия недопустимы», - подчеркнули в ведомстве.
В МИД назвали неприемлемыми любые попытки легитимизации терроризма, в том числе действий главаря преступной организации, жертвами которой стали более 40 тысяч невинных людей и которая включена в список террористических структур ЕС.
Итальянской стороне выражен официальный протест, в связи с чем в МИД Турции был вызван посол Италии в Анкаре Массимо Гаяни.