Турецкая артиллерия обстреляла позиции террористов в Сирии

Артиллерия турецкой армии открыла огонь по позициям террористов YPG/ПKK, в пограничном районе Рас-эль-Айн. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По его информации, сведений о убитых и раненых среди боевиков не поступало.

В понедельник были обстреляны оборонительные рубежи террористов YPG/ПKK в окрестностях города Телль-Абъяд на севере провинции Ракка.

В тот же день турецкие ВВС атаковали штаб СДС в районе Телль-Тавиль в окрестностях города Эль-Маликия (провинция Хасеке). Авиаудары были нанесены также по пограничной местности между Сирией и Ираком поблизости от погранперехода в Симальке, где в результате были разрушены два моста.