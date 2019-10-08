Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в России по случаю дня рождения российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.
"Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию", - написал во вторник в Facebook Берлускони, сам недавно отмечавший день рождения. 29 сентября ему исполнилось 83 года. Он не в первый раз является гостем Владимира Путина, с которым его связывает дружба. Так, в прошлом году политик также в Facebook разместил фотографию из Сочи.
7 октября Путину исполнилось 67 лет.