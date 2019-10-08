Ильхам Алиев рассказал о своих планах застроить Нагорный Карабах

«Ни о каком компромиссе, связанном с нашей территориальной целостностью, не может быть и речи. Это не является и не будет темой переговоров », - сказал президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса «Гобу Парк-2», возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку, сообщает АзерТАдж.

«Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Наша территориальная целостность признается всем миром, и мы последовательно проводим свою политику в этом направлении», - подчеркнул глава государства.

«В обществе существует единый подход в отношении нагорно-карабахского конфликта. Со всех трибун я с аргументами, на основе исторических фактов, реалий, международного права отстаиваю наше правое дело, возражать против этих аргументов невозможно, так как я говорю правду, причем с таких трибун, чтобы слышал весь мир.

Премьер-министр Армении говорил эти абсурдные слова перед несколькими людьми, собравшимися в Ханкенди. Я бы мог ответить ему на другом международном мероприятии. Но аудитория того мероприятия составляла бы, допустим, 1000, 2000 человек. Но я сказал это в таком месте, чтобы услышали все, – в прямом эфире, в России, на панельном заседании престижного клуба «Валдай», и это услышал весь мир.

Есть правда, и я довел ее. Каждый знает, что и равнинный, и нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля, признанная международным правом азербайджанская земля, что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Вот и все», - заявил Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что после освобождения оккупированных территорий на них будут построены новые поселки и города.

«Мы сделаем и это, так же, как возвели прекрасный городок в находившимся в свое время под оккупацией поселке Шихарх, расположенном на административной территории Нагорно-Карабахской автономной области. Там тоже обустроились более 1000 семей. На землях, освобожденных в результате апрельских боев, возведен новый поселок – Джоджуг Марджанлы, являющийся сегодня олицетворением несгибаемого духа, воли азербайджанского народа. Обеспеченные жильем наши соотечественники, многие из которых долгие годы жили в городке для переселенцев в Билясуваре, охотно возвратились на родные земли. Сегодня жизнь там кипит, возделываются земли, проводится работа по благоустройству, создаются рабочие места», - подчеркнул Ильхам Алиев.