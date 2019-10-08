Почему азербайджанского футболиста не впустили во Францию?

Футболист молодежной (U-21) сборной Азербайджана Турал Байрамлы не прошел паспортный контроль в парижском аэропорту Шарль Де Голль, куда наша команда отправилась, чтобы провести отборочный матч Евро-2021 против команды Франции.

Местные пограничники не впустили игрока клуба «Кешля» на территорию страны, не объяснив причин. Сегодня футболист вернется в Баку.

АФФА и Федерация футбола Франции начали расследование в связи с инцидентом.

Отметим, что в прошлом сезоне Байрамлы играл за латвийский клуб «Даугавпилс». Возможно, проблемы на французской границе как-то связаны с проживанием футболиста в Латвии, также являющейся членом Шенгенской зоны.

Матч молодежных сборных Франции и Азербайджана состоится 10 октября в Кале. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.