Жилой комплекс включает в себя 13 десятиэтажных зданий, а также среднюю школу, детсад, поликлинику, гимнастический, тренажерный залы и зал для борьбы, шахматный центр, маркет, объекты общественного питания. На территории также созданы парк отдыха, детская развлекательная площадка, а также 3 спортивные площадки.

Накануне, 8 октября, в Гарадагском районе Баку состоялось открытие жилого комплекса «Гобу Парк-2», возведенного для вынужденных переселенцев. Как сообщает АзерТадж, в открытии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева .

Ильхам Алиев: Где вы жили до сих пор?

Эльхан Гасымов: В поселке Локбатан.

Ильхам Алиев: Снимали квартиру?

Эльхан Гасымов: Нет, жили во временно предоставленных финских домах.

Ильхам Алиев: Когда были построены эти дома – может быть, 50-60 лет назад. Сейчас их снесли?

Слово берет председатель Госкомитета по делам беженцев Ровшан Рзаев: Да, все, кто жил в домах из камыша, были переселены в «Гобу Парк-1». Я докладывал. Было поручение Мехрибан ханым, все, кто жили в самых тяжелых условиях, подвалах, а также домах из камыша, до последнего человека, были переселены, в настоящее время они живут в «Гобу Парк-1».

Ильхам Алиев: Мне давно известно об этой проблеме, так как впервые я избирался депутатом от Гарадагского района. Еще в то время по моей инициативе был возведен поселок «Умид». В то время я был депутатом. Мы построили в поселке «Умид» около 300 квартир. На последующем этапе строительство расширилось.

Ровшан Рзаев: Сейчас там 500 квартир.

Ильхам Алиев: В то же время по моей инициативе в поселке Локбатан было построено пятиэтажное здание, на открытии которого присутствовал и великий лидер Гейдар Алиев. В то время это было новшеством, потому что государство не имело особо крупных средств. Поэтому тогда я проявил инициативу, были те, кто подключился к этой инициативе, и мы предприняли эти шаги. Помню, те дома из камыша всегда вызывали беспокойство, так как они были построены временно и абсолютно не годились для проживания.

Ровшан Рзаев: Я побывал там по поручению Мехрибан ханым и представил все фотоснимки. В настоящее время они живут в «Гобу Парк-1». Все семьи всегда выражают признательность.

Фарида Джаббарова: Добро пожаловать, господин президент. Вы знаете, что все семьи шехидов, инвалиды Карабахской войны, вынужденные переселенцы, все граждане Азербайджана, очень любят Вас, высоко оценивают Вашу деятельность. Я даже во сне не могла себе представить, что встречусь с Вами, Мехрибан ханым, и мы будем сидеть за одним столом. Сегодня для меня двойной праздник, нам предоставлена квартира и мы сидим за чайным столом с Вами – нашим Верховным главнокомандующим. Мы очень благодарны Вам.