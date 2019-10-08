Алиевы пойдут на свадьбу Ниджата
Накануне 8 октября в Гарадагском районе Баку состоялось открытие жилого комплекса «Гобу Парк-2», возведенного для вынужденных переселенцев. Как сообщает АзерТадж, в открытии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.
Ильхам и Мехрибан Алиевы встретились с жителями поселка, и некоторые беседы главы государства с вынужденными переселенцами привлекли внимание haqqin.az.
Во время встречи беженка Фарида Джаббарова сообщила, что выделенная по инициативе президента единовременная помощь семьям шехидов в размере 11 тысяч манатов стала поддержкой многим холостым детям шехидов. И она планирует в ближайшее время сыграть свадьбу своему сыну Ниджату. Пользуясь случаем, Ф.Джаббарова пригласила президента и первую леди принять участие на свадьбе и разделить с вынужденными переселенцами чувства радости и счастья.
Президент И.Алиев и Мехрибан-ханум с радостью приняли приглашение, и сказали, что непременно примут участие в этом семейном торжестве.