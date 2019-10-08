Алиевы пойдут на свадьбу Ниджата

Накануне 8 октября в Гарадагском районе Баку состоялось открытие жилого комплекса «Гобу Парк-2», возведенного для вынужденных переселенцев. Как сообщает АзерТадж, в открытии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Ильхам и Мехрибан Алиевы встретились с жителями поселка, и некоторые беседы главы государства с вынужденными переселенцами привлекли внимание haqqin.az.