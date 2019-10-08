Как уже сообщал ранее haqqin.az, сеть «Восстание вымирающих» призывает на этой неделе к массовым акциям гражданского неповиновения. Целью протестующих является прерывание повседневной жизни в крупных городах.

До 3 тысяч демонстрантов вышли на улицы Берлина, чтобы заблокировать несколько центральных перекрестков. В течение дня не было никаких сообщений о насилии со стороны митингующих или полицейских. Однако ранним вечером силы полиции попытались очистить перекрестки от протестующих. Тем не менее им это не всегда удавалось из-за слишком большого количества демонстрантов...

Акции протеста все еще продолжаются.