«Впервые у нас такие серьезные проблемы с составом, - говорит хорватский специалист. – Трое игроков дисквалифицированы, двое получили травмы. Вдобавок стало известно, что есть повреждение и у Гара Гараева, и велика вероятность того, что он не сыграет с Бахрейном.

В целом я не могу сказать, что игра с Бахрейном – это какой-то тест или проверка перед отборочным матчем с Венгрией. Игра в Бахрейне важна с точки зрения определения, насколько хорошо готовы некоторые наши футболисты. Конечно, мы больше думаем об игре с Венгрией.

Не думаю, что высокая температура в Бахрейне создаст нам проблемы. В таких климатических условиях футболисты должны проявить характер. В любом случае на уровне сборных ненужных игр не бывает. Независимо от того, товарищеская эта игра или отборочная, все матчи сборной важны».

Матч Бахрейн – Азербайджан начнется в 20:30. А 13 октября наша сборная сыграет в Будапеште с Венгрией.