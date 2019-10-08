Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 01:51

Несколько дней назад в Варшаве состоялся ежегодный саммит Форума безопасности. Нынешний был посвящен, главным образом, 70-летию НАТО, обсуждались и другие вопросы повестки дня. В том числе, 15-я и 20-я годовщины вступления стран региона Центральной и Восточной Европы, в том числе, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши в альянс. Было подчеркнуто историческое значение этих событий и дальнейшее укрепление Евроатлантической безопасности. В рамках форума состоялась панельная дискуссия «Три моря: Центральноевропейская безопасность во все более сложном мире».

Открывая саммит, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс отметил, что инициатива Троеморья — хорошая платформа для развития регионального экономического сотрудничества и объединения инфраструктуры, улучшения доставки энергоресурсов и энергетической безопасности. Он подчеркнул, что Троеморье - это дополнительный элемент интеграции Евросоюза, который укрепляет возможности стран региона находить соответствующие решения в ответ на современные вызовы. По мнению латвийского министра, у инициативы важная роль в укреплении трансантлантических связей. Он также отметил, что осуществляемые странами инициативы Троеморья проекты должны согласовываться с национальными и общими для ЕС ценностями — при реализации долгосрочных проектов в энергетике, транспорте, дигитализации, но в то же время обеспечивая осуществление долгосрочных целей. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс вместе с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и представителем парламента Хорватии, бывшим министром иностранных дел и по делам Европы Весной Пусич дискутировали по актуальным вопросам безопасности региона.

Были обсуждены аспекты того, как в условиях, основанных на сохранении международного порядка, совместными шагами союзников отвечать на созданные Россией военные вызовы, а также проводить экономическое сотрудничество стран региона. О более тесном сотрудничестве стран в области экономики в контексте так называемой «инициативы Троеморья» и ее геополитическом значении на саммите была развернута активная дискуссия. Надо отметить, что упомянутая инициатива возникла несколько лет назад. С ней выступила Польша. Форум Троеморья по сотрудничеству включает в себя 12 государств Европы. Территория стран инициативы составляет 28 процентов территории ЕС, население — 22 процента. ВВП равен 1 триллиону 700 миллиардам евро. Экономический рост в государствах Троеморья ежегодно превышает средний по Евросоюзу почти в три раза. Инициатива возникла с целью политической поддержки реализации значительных региональных проектов в таких областях, как энергетика, транспорт, цифровая коммуникация. Саммиты Троеморья проходят ежегодно в одной из стран. Год назад перед саммитом в Бухаресте президент США Дональд Трамп поддержал инициативу и подчеркнул важность ее в сфере развития инфраструктуры, увеличения степени энергетической безопасности, расширения международного сотрудничества, снижении барьеров в торговле. В том же послании американский лидер отметил достижения Румынии, Болгарии, Австрии, Венгрии и Словакии в энергетической диверсификации благодаря строительству инфраструктуры газопроводов.