НАТО, Троеморье, VIA CARPATIA – Европа против России наша корреспонденция
Несколько дней назад в Варшаве состоялся ежегодный саммит Форума безопасности. Нынешний был посвящен, главным образом, 70-летию НАТО, обсуждались и другие вопросы повестки дня. В том числе, 15-я и 20-я годовщины вступления стран региона Центральной и Восточной Европы, в том числе, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши в альянс.
Было подчеркнуто историческое значение этих событий и дальнейшее укрепление Евроатлантической безопасности.
В рамках форума состоялась панельная дискуссия «Три моря: Центральноевропейская безопасность во все более сложном мире».
Открывая саммит, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс отметил, что инициатива Троеморья — хорошая платформа для развития регионального экономического сотрудничества и объединения инфраструктуры, улучшения доставки энергоресурсов и энергетической безопасности. Он подчеркнул, что Троеморье - это дополнительный элемент интеграции Евросоюза, который укрепляет возможности стран региона находить соответствующие решения в ответ на современные вызовы.
По мнению латвийского министра, у инициативы важная роль в укреплении трансантлантических связей.
Он также отметил, что осуществляемые странами инициативы Троеморья проекты должны согласовываться с национальными и общими для ЕС ценностями — при реализации долгосрочных проектов в энергетике, транспорте, дигитализации, но в то же время обеспечивая осуществление долгосрочных целей.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс вместе с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и представителем парламента Хорватии, бывшим министром иностранных дел и по делам Европы Весной Пусич дискутировали по актуальным вопросам безопасности региона.
Были обсуждены аспекты того, как в условиях, основанных на сохранении международного порядка, совместными шагами союзников отвечать на созданные Россией военные вызовы, а также проводить экономическое сотрудничество стран региона.
О более тесном сотрудничестве стран в области экономики в контексте так называемой «инициативы Троеморья» и ее геополитическом значении на саммите была развернута активная дискуссия.
Надо отметить, что упомянутая инициатива возникла несколько лет назад. С ней выступила Польша. Форум Троеморья по сотрудничеству включает в себя 12 государств Европы. Территория стран инициативы составляет 28 процентов территории ЕС, население — 22 процента. ВВП равен 1 триллиону 700 миллиардам евро. Экономический рост в государствах Троеморья ежегодно превышает средний по Евросоюзу почти в три раза.
Инициатива возникла с целью политической поддержки реализации значительных региональных проектов в таких областях, как энергетика, транспорт, цифровая коммуникация. Саммиты Троеморья проходят ежегодно в одной из стран.
Год назад перед саммитом в Бухаресте президент США Дональд Трамп поддержал инициативу и подчеркнул важность ее в сфере развития инфраструктуры, увеличения степени энергетической безопасности, расширения международного сотрудничества, снижении барьеров в торговле.
В том же послании американский лидер отметил достижения Румынии, Болгарии, Австрии, Венгрии и Словакии в энергетической диверсификации благодаря строительству инфраструктуры газопроводов.
В странах Троеморья настороженно следят за позицией Германии по отношению к энергобезопасности в Европе. Камень преткновения - «Северный поток-2», который немцы ведут по дну Балтики вместе с Россией. В этой ситуации США на стороне центральноевропейцев — Трамп заявил об этой поддержке однозначно еще год назад. Понятно, что американский сжиженный газ, который уже на регулярной основе доставляется в польский и литовский терминалы, - не просто экономический сигнал, но и политический знак того, что российская газовая монополия в Европе подходит к концу.
К тому же Baltic Pipe - будущий газопровод, по которому через несколько лет по балтийскому дну в Польшу, а значит, и дальше в Европу пойдет газ из Норвегии, составит серьезную конкуренцию газу из России.
В развитие планов Троеморья — идея построить мощный терминал на Черном море или Адриатике (например, в Хорватии), чтобы окончательно решить — нужно ли российское «голубое топливо» в Евросоюзе.
Параллельно Троеморью движется вперед и проект, возникший еще в 2006 году по инициативе Польши - Via Carpatia. В него включились Литва, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Греция. Это проект строительства скоростной дороги, которая свяжет литовские города - порт Клайпеда и Каунас, польские города Белосток, Люблин, Жешув, словацкий Кошице, венгерский Дебрецен, пойдет до румынского порта Констанца, и далее — на Болгарию. А оттуда — до греческих портов на Эгейском море. Протяженность трассы несколько тысяч километров.
После ввода в строй всей этой дороги огромное количество грузов - стройматериалы, контейнеры, топливо и другие важные грузы - смогут быстро доставляться автотранспортом с берегов Балтики до портов Черного и Эгейского морей. Самый короткий путь с севера Европы на юг — важная транспортная артерия, выгодная всем участникам проекта. А значит, независимая от конкурентов.