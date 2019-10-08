Российской экономике предсказали замедление

Рост российской экономики замедлится до одного процента по итогам 2019 года. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Организация понижает прогноз по росту ВВП России в четвертый раз за год. В январе во Всемирном банке ожидали, что российская экономика по итогам года вырастет на 1,5 процента. Затем в апреле ожидания понизили до 1,4 процента, после чего в июне они упали еще ниже — до 1,2 процента.

Очередное снижение прогноза по росту экономики, помимо эффекта санкций, связано с такими факторами, как низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли, снижение промышленной активности из-за сокращения добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК.