В результате проведенных Береговой охраной Государственной пограничной службы поисковых мероприятий найдены и спасены трое из четверых рыбаков, вышедших в Каспийское море на байдарке с бортовым номером SA-1672 2 октября, и связь с которыми прервалась 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, в 00:55 9 октября они были подняты на борт судна "Шахдаг". Спасенным рыбакам была оказана первая медицинская помощь, их обеспечили теплой одеждой и питанием, в 07:10 доставили на базу Береговой охраны.

Поиски другого члена экипажа, жителя Нефтчалинского района Вургуна Гулиева, пока не дали результатов.